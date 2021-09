Mieke Gorissen gehuldigd door haar leerlingen: "Een van de beste leraren die we ooit gehad hebben"

“Mieke is een van de beste leraren die we ooit hebben gehad”, zeggen zesdejaars Margot Schabregs, Yanne Seevens en Hanne Verhulst. “Vorig jaar loodste ze ons als klastitularis door de moeilijke coronaperiode en dit jaar hebben we haar nog twee uur voor fysica. Ze is ongelofelijk betrokken bij ons parcours en doet haar job als leerkracht met hart en ziel. Dat ze meedeed aan de marathon van Enschede wist onze klas niet eens. We moesten in de krant lezen dat ze zich geplaatst had voor de Olympische Spelen. En de verdere voorbereidingen vond ze minder belangrijk dan onze resultaten in juni! Haar leerlingen komen altijd op de eerste plaats. Ze is een grote inspiratie.”