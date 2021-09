Blinden en slechtzienden voelen aan oorlogsgraven op Tyne Cot Cemetery

Het thema van Open Monumentendag was diversiteit, er was dus extra aandacht voor andere culturen, maar bijvoorbeeld ook voor mensen met een beperking. Commonwealth War Graves Commission en Blindenzorg Licht en Liefde organiseerden samen de aangepaste rondleiding op de militaire begraafplaats in Passendale. Gids Nathalie Dumont legt uit hoe ze het aanpakte: "Ik beschreef uitgebreid het landschap, de grafstenen en de monumenten. Ik liet ze ook gebruik maken van de andere zintuigen dan het zicht. We zijn bijvoorbeeld onder een herdenkingsluifel gaan staan omdat de akoestiek daar anders is.”

In plaats van een plattegrond kregen de deelnemers een voelplan waarop ze konden volgen waar ze waren. Ze konden ook aan alles voelen en dat werd gewaardeerd door Marlies Callewaert die voor de eerste keer Tyne Cot bezocht: “Ik heb aan de graven gevoeld, aan de bloemen en aan de marmeren herdenkingsplaten. Ik vond het de moeite, want ik wist wel dat die graven allemaal op een rechte rij staan, maar ik wist niet hoe de vorm van die graven is”, besluit Callewaert.