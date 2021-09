Niet-gevaccineerden gekant tegen Covid Safe Ticket, gevaccineerden willen gericht gebruik

Terwijl in Nederland waarschijnlijk de coronapas verplicht zal worden om o.a. op café en restaurant te gaan, is het Covid Safe-ticket (CST), zoals de coronapas bij ons heet, in België niet nodig in de horeca. Het Brussels Gewest is het wel van plan.

Het CST wordt bij ons wel al gebruikt voor grotere evenementen, zoals bij festivals. Als je bij dergelijke evenementen niet kan bewijzen dat je gevaccineerd is, geen recente negatieve test kan voorleggen of niet kan bewijzen dat je genezen bent van covid kom je er niet in.