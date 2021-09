Niet wind, maar kolen zijn de belangrijkste energiebron in Duitsland

In de eerste 6 maanden van 2020 was windenergie goed voor 29 procent van de elektriciteit in Duitsland, terwijl dat in de eerste helft van 2021 maar 22 procent was. Kolen maken een omgekeerde beweging: in 2020 was hun aandeel nog 21 procent, dit jaar 27 procent. Dat heeft het Duitse statistiekbureau Destatis gemeld. Het zou het gevolg zijn van een periode met weinig wind deze lente.