Nieuw 3D-scansysteem vergemakkelijkt kankerbehandelingen in Antwerpse ziekenhuizen

GZA Sint-Augustinus in Antwerpen gebruikt al een paar maanden een nieuw 3D-scansysteem zodat die markeringen niet meer nodig zijn op de huid. Dat is op psychologisch vlak een grote verbetering voor mensen die een kankerbehandeling moeten volgen. "De vroegere markeringen konden ook in de hals of het gelaat staan. De markeringen gaven ook af, vooral in de zomerperiode bij het zweten. Nu kan men weer normale kleding aandoen en moet men die markeringen niet meer bedekken", vertelt Huget.