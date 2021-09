Laptops, internetvergoeding en meer ruimte voor lesgeven: nieuwe cao moet beroep van leerkrachten aantrekkelijker maken

Om de onderwijskwaliteit op te krikken, werd een eerste pakket maatregelen afgesproken. Meer ruimte geven aan leerkrachten om beter te kunnen focussen op het lesgeven in de klas: het bleek een belangrijke prioriteit te zijn. Er werd maar liefst 52 miljoen euro extra per jaar vrijgemaakt om elke school een "korf extra uren" te geven. Daardoor kunnen leerkrachten vrijgesteld worden van taken als middagtoezicht of toezicht in de studiezaal. Het gaat maximaal om één lesuur per leerkracht, maar dat uur kunnen ze spenderen aan één van de kerntaken, zoals een les voorbereiden of bijles geven. Deze maatregel moet de werkdruk op leerkrachten verlagen.

Bovendien komen er in het kleuteronderwijs 550 extra kinderverzorgers bij die kunnen helpen bij zorgtaken zoals het omkleden van leerlingen, toiletbezoeken en eten. Die investering van nog eens 23 miljoen euro extra per jaar moet de kleuterleerkrachten in de klas voor een stuk ontlasten.