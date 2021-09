Oranjebruine neerslag besmeurt auto's in Zwevezele

De oorzaak van de nieuwe stofneerslag, die moeilijk af te wassen is, werd nog niet gevonden. “We zijn een grondig onderzoek gestart naar de oorzaak van die bruine vlekjes”, vertelt schepen van Milieu Brecht Warnez (CD&V). “We hebben alle grote bedrijven waarvan we een vermoeden hebben, gecontacteerd. We hebben interne controles gevraagd en ook gekregen, maar geen van die bedrijven heeft op dit moment een oorzaak gevonden, waardoor ook de Vlaamse milieuinspectie is ingeschakeld. Maar we hebben ook een privélabo ingeschakeld, dat staalafnames is gaan doen op de plaats waar die bruine plekjes zijn gevonden."

Mensen die in de buurt van Zwevezele zo'n bruine vlekjes op hun auto's of tuinmeubilair vinden, sturen daarvan best een foto door naar de Dienst Milieu en Klimaat via milieu@wingene.be