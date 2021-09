Pastoor Vital Orolé ere-burger van Diegem

In Diegem is pastoor Vital Orolé gehuldigd. Al meer dan 65 jaar is Vital Orolé actief in het parochiaal- en verenigingsleven in Diegem en Machelen. In 1956 werd hij onder-pastoor in Diegem, in 1980 pastoor en die functie bekleedt hij nog steeds. Orolé is ondertussen 90 jaar oud. Het gemeentebestuur heeft hem op voordracht van veel inwoners ere-burger gemaakt van Diegem.