PIVO Asse oefent noodscenario’s met virtual reality: “De hulpverleners zien op schermen wat er gebeurt”

“Bij een grote ramp komen de verschillende hulpdiensten samen om de hulpverlening te coördineren”, zegt Gust De Block, brandweerexpert in PIVO Asse. “Ze leren dat in hun opleidingen en hier komen ze dat in de praktijk oefenen. Ze brengen hun commandowagens mee, stellen die op en dan spelen we een incident na. Vandaag is dat een verkeersongeval waarbij een gevaarlijke stof lekt, maar waarbij ook een bus voor mensen met een handicap betrokken is.”