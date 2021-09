Aanpassingen aan wegdek moeten Antwerpse ring stiller maken

De Antwerpse ring is een van de drukste punten in ons land en veroorzaakt heel wat geluidshinder voor de omwonenden. Daarom heeft het Agentschap Wegen en Verkeer beslist om het wegdek er aan te passen. Het gaat om een proefproject, dat erin bestaat om een nieuwe techniek - Next Generation Concrete Surface (NGCS) - toe te passen. Die techniek is ontwikkeld in de VS en is in Duitsland al meermaals succesvol toegepast.