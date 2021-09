Quasars als de nieuwe 'standaard kaarsen' om zeer verre afstanden te berekenen in het heelal

De verst verwijderde quasars die we kennen, stammen uit een periode van slechts 700 miljoen jaar na de oerknal, wat een spectaculaire uitbreiding betekent van het bereik van de roodverschuiving van standaard kaarsen.

Een ander voordeel van quasars is dat er in de afgelopen paar jaar honderdduizenden van ontdekt zijn. Ook zeer belangrijk is dat de fysische processen in quasars verschillen van de processen in supernova's, zodat quasars volledig onafhankelijke metingen opleveren van kosmologische grootheden.

Het nieuwe systeem dat de astronomen voorstellen, berust op de ontdekking dat er een nauw verband bestaat tussen de röntgen- en ultraviolette straling van quasars.

In het centrum van een quasars ligt zoals gezegd een superzwaar zwart gat dat omringd is door een zeer hete schijf van accretiemateriaal dat straling uitzendt in ultraviolet. De schijf wordt op haar beurt omringd door heet gas met elektronen die zich bewegen aan snelheden die de lichtsnelheid benaderen, en als ultraviolette fotonen - lichtdeeltjes - in aanraking komen met deze elektronen, wordt hun energie opgevoerd tot in het röntgenspectrum.

Het team achter de studie analyseerde, voortbouwend op hun eerder werk, de röntgenmetingen van 2.332 verafgelegen quasars in de nieuwe Chandra Source Catalog en vergeleek die gegevens met de metingen in het ultraviolet van de Sloan Digital Sky Survey.

Het was al geweten dat er bij 'lokale' quasars - dichterbij gelegen quasars - een correlatie bestaat tussen de helderheid in het ultraviolet en in röntgenstraling en de onderzoekers ontdekten dat die ook opgaat voor verafgelegen quasars - helemaal terug in de tijd tot meer dan 85 procent van de ouderdom van het heelal - en dat de correlatie zelfs nog hechter wordt in deze vroegere tijden.

Daaruit vloeit voort dat deze twee grootheden - de helderheid in het ultraviolette en het röntgenspectrum - de afstand tot elke quasar kunnen bepalen, en die afstanden kunnen dan gebruikt worden om kosmologische modellen te testen of om bijvoorbeeld de Hubble-constante, die voortvloeit uit de wet van Hubble-Lemaître, te bepalen voor verafgelegen sterrenstelsels.

Als de resultaten van het nieuwe systeem bevestigd worden in onderzoeken, zullen astronomen kunnen beschikken over een spectaculair nieuw instrument om de eigenschappen van het evoluerende universum mee te meten, zo zeggen de onderzoekers.

Een voorpublicatie van de studie van de onderzoekers van het Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics en hun collega's van de Università di Firenze, het INAF - Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica Milano en het INAF - Osservatorio Astrofisico di Arcetri is beschikbaar op arXiv. Dit artikel is gebaseerd op een persbericht van het Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics.