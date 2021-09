Staatssecretaris Sammy Mahdi (CD&V): "Wat mij betreft mag verplichte vaccinatie asielzoekers op tafel liggen"

Wat de coronabezorgdheden betreft, wijst hij erop dat elke asielzoeker die in zich aanmeldt in het Klein Kasteeltje getest wordt en eventueel in quarantaine gezet wordt. "Bovendien proberen we ook asielzoekers zoveel mogelijk te vaccineren. Er zijn een aantal centra met heel hoge cijfers - soms is tot 80 procent van de inwoners gevaccineerd - maar er zijn andere waar dat minder is. Ik denk dat we ook op dat vlak moeten bekijken wat we nog meer kunnen doen. Wat mij betreft kan zelfs de verplichte vaccinatie van asielzoekers op tafel liggen."