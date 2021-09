Staking bij afvalbedrijf Renewi is afgelopen: afval wordt opnieuw opgehaald

De werknemers van de vestiging in Houthalen-Helchteren legden donderdag het werk neer omdat er in de vrachtwagen van één van de collega's een camera was ontdekt. Die zou de directie hebben geïnstalleerd om vermoedens rond een medewerker bevestigd te zien. Die vermoedens bleken te kloppen, en de medewerker heeft ook zijn ontslag gekregen omdat volgens de directie de veiligheid in het gedrang kwam, voor hemzelf en de collega's. Maar de werknemers voelden zich niet goed over deze werkwijze.