Jobstudente levert voedsel- en huishoudpakketten aan buitenlandse studenten in quarantaine 

Jobstudente Krisitien Droogmans zorgt ervoor dat haar leeftijdsgenoten in quarantaine hun pakketten krijgen. “Ik doe ook boodschappen en maak de pakketten klaar. Een internationale student heeft bij aankomst niet alleen geen voedingswaren, maar mist ook linnen en huishoudspullen. Nadat ze een bestelling hebben geplaatst lever ik alles netjes af voor de deur van hun kot. " En die studenten zijn zeker blij met het bezoekje: "Meteen in isolatie moeten gaan in een onbekend land is geen lachtertje. De meeste mensen zijn dan ook blij om even een glimp van mij op te vangen door de deuropening.”