Er bestaat nu ook een Timmeke van Heule: "Liefde voor Heule zal de doorslag gegeven hebben"

In Heule zit het feestweekend erop. De traditionele Tinekesfeesten waren ook dit jaar weer een succes. Een vaste waarde op het dorpsfestival is de verkiezing van Tineke van Heule. Die eer is dit jaar weggelegd voor de 18- jarige Ruth Tack. De verkiezing van Tineke van Heule wordt al sinds de jaren '60 georganiseerd, maar afgelopen weekend werd er voor het eerst ook een Timmeke van Heule gekozen. 6 mannen gingen voor de titel en Thijs Clinckemaillie belandde op het hoogste schavotje.

De trotse Heulenaar is de uitbater van restaurant Hula. Hij kreeg de titel na een reeks ludieke proeven: “We moesten een supporter melken en wat pils degusteren en de merken ernaast plaatsen. Er was ook een quiz met vragen over Heule, de Tinekes van Heule en ook over het circus, het thema van de Tinekesfeesten”. Hij was misschien niet in alles de beste, zo zegt hij zelf, maar: "De liefde voor Heule zal de doorslag gegeven hebben."

Of hij nu een ceremoniële rol zal krijgen als ambassadeur van Heule, betwijfelt Timmeke: "Het was vooral een ludieke verkiezing. De belangrijke en leuke zaken blijven voor Tineke weggelegd."