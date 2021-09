Fietsknooppunten: niet alleen leuk in het weekend maar ook om naar het werk te fietsen

De Fietsersbond wil mensen erop wijzen dat ze de routes van fietsknooppunten ook kunnen gebruiken om op een aangename manier naar het werk te fietsen. In de aanloop naar het WK wielrennen in Vlaanderen komen er daarom tijdelijke fietsbordjes in Antwerpen, Leuven, Brugge en Knokke-Heist. "Daar brengen we de komende weken tijdelijke wegwijzers aan, om mensen die recreatief fietsen tijdens het weekend te laten weten dat ze die routes ook kunnen gebruiken om naar het werk te fietsen", zegt Patrick D'Haese van De Grote Versnelling.