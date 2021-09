Tom Massoels bedwingt de Mont Ventoux op eenwieler: "Mannekes, wat een ervaring!"

"Eigenlijk was het mijn broer, die me voorgesteld had om eens de Mont Ventoux te beklimmen", begint Tom zijn verhaal. "Ik had er niet zoveel zin in om dat met een gewone koersfiets te doen. Maar ik dacht, allez kom, laten we het op een speciale manier doen. Niet met een gewone koersfiets, maar met een eenwieler."