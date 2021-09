Vrijwilligers ruimen 2 ton afval op aan zee: "En dat in 1 namiddag"

“Een zwembroek, een stuk mat, veel vislijnen en, daar verschiet ik wel van, slechts één sigarettenpeuk. En voor de rest: dopjes, dopjes en nog eens dopjes”, somt Bjorn Wijffels uit Sint-Lenaarts in Antwerpen op. Dat is wat hij allemaal vond op het strand van Zeebrugge. Voor de elfde editie van de Eneco Clean Beach Cup was surfclub Icarus in de uitvalsbasis. Ook 18 andere surfclubs namen deel en voor het eerst staken ook 6 Nederlandse surfclubs mee de handen uit de mouwen.