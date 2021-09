Gelijkekansencentrum Unia heeft vragen bij coronapassen: "Wie gaat ze controleren?" 

In "De wereld vandaag" op Radio 1 had Els Keytsman, de directeur van Unia, het om te beginnen moeilijk met de manier waarop de coronapas verkocht wordt: "In het begin was er sprake van een coronapaspoort die we alleen maar zouden moeten gebruiken om te reizen. Later is er ook gezegd dat we het misschien nodig zouden moeten hebben om grote evenementen bij te wonen. Maar er is altijd beweerd dat het maar tijdelijk zou zijn en dat het gebruik beperkt zou blijven. Nu zien we dat men almaar meer ballonnetjes oplaat om het paspoort ook in andere situaties te verplichten. We dreigen op een hellend vlak terecht te komen."