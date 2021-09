Vissers spotten gele python van 4 meter lang in kanaal Gent-Terneuzen: "We dachten dat het speelgoed was"

Mirsa en zijn zoon Sadmir hebben deze ochtend een dode gele python gespot in het water langs het kanaal Gent-Terneuzen in Zelzate. "We dachten eerst dat het een stuk speelgoed was. Maar toen mijn vader met een stok het reptiel dichter trok, zag hij dat het een ferme gele python was van 3,95 meter lang."