Vlaamse zorgkoepels willen coronapas voor bezoekers in ziekenhuizen: "Moeten virus daar weghouden"

"Onze ziekenhuizen zijn unaniem vragende partij om de coronapas op te leggen voor bezoek", zo bevestigt Margot Cloet van zorgkoepel Zorgnet-Icuro het bericht in De Morgen. Met de coronapas - het Covid Safe Ticket - kan je bewijzen dat je gevaccineerd bent tegen het coronavirus of recent negatief getest bent. Tot dusver is dat alleen verplicht als je op reis gaat of een evenement wilt bijwonen. Maar Brussel, waar de coronacijfers niet goed zijn, wil dat vanaf 1 oktober uitbreiden naar de horeca en naar ziekenhuisbezoek.