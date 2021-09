BEKIJK - Kinesiste Greet Devriendt wil zich laten vaccineren, maar mag dat niet: "Ik kan een dodelijke shock krijgen"

Het verhaal van Greet klinkt professor vaccinologie aan de Universiteit Antwerpen Pierre Van Damme wel bekend in de oren. Hij krijgt soms mails van mensen in soortgelijke situaties. Het gaat hier wel over een zeer kleine groep, merkt hij op. Bij het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen hebben ze zo'n 400 mensen geïdentificeerd die best in een beschermde omgeving, zoals een ziekenhuis, gevaccineerd moeten worden in geval dat ze een allergische reactie zouden krijgen. Bij drie patiënten moest de vaccinatie ook effectief worden stopgezet.