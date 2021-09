Wolf doodt 2 pony's in Oudsbergen: "Druppel die de emmer doet overlopen"

In een weide in Oudsbergen zijn afgelopen nacht 2 Shetlandpony's doodgebeten door een of meerdere wolven. Burgemeester Marco Goossens van Oudsbergen (CD&V) wil dat er ingegrepen wordt. "In totaal werden al zo’n 40 dieren het slachtoffer van de wolf in onze gemeente. Het dierenwelzijn in Oudsbergen komt in het gedrang, onze inwoners zijn ongerust en ik ben ervan overtuigd dat we nu van een probleemwolf kunnen spreken”, zegt burgemeester Goossens.