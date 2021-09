Wolf Fencing Team doet dringende oproep: "Maak je weide zo snel mogelijk wolfproof"

Volgens de organisatie zijn nog veel te weinig weides effectief "wolfproof". "Ruw geschat gaat het om slechts 10 procent van alle kleinveeweides in het wolvengebied", legt Hoobergs uit. Een kanttekening: die 10 procent slaat op de weides waar het team zelf is langsgeweest. Veehouders kunnen ook beslissen om hun weides zelf te beveiligen. Al is correcte plaatsing zeer belangrijk, vindt de organisatie. "Onderaan mag die niet meer dan 20 centimeter boven de grond hangen. In de meeste gevallen probeert een wolf zich namelijk een weg te banen ónder de omheinig, en als ze daar niet in slagen "onthouden" ze dat in zekere zin ook."

Hoobergs benadrukt dat het juist beveiligen van je weide dringend is. "De nieuwste welpen groeien snel en hebben steeds meer voedsel nodig, waardoor er dus meer gejaagd wordt. De piek aan wolvenaanvallen is nu al begonnen en zal alleen maar groeien. Onze ervaring met het vorige nest welpen is dat het rond deze periode snel kan gaan."