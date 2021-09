Zjuul Krapuul stapt uit Katastroof na ruzie met Jos Smos: "Over mijn lijk dat ik samen met uw zoon optreed"

"Dat doet me natuurlijk iets, maar langs de andere kant is Zjuul een rem op Katastroof geweest", reageert Jos. "Alle bandleden die er in het verleden zijn uitgestapt, deden dat allemaal na een conflict met Zjuul. Hij moest zich ook altijd naar het podium slepen omdat hij minder mobiel is. En in de studio heeft hij de opnames geboycot met zijn hondje Ziggy, die maar bleef blaffen en huilen."

Luister hier naar het volledige interview op Radio 2 Antwerpen en lees verder onder het fragment: