1.500 jaar oude innige begrafenis van Chinees koppel biedt blik op opvattingen over liefde en hiernamaals

De houding van de skeletten laat vermoeden dat de man en de vrouw samen begraven zijn en dat ze in deze houding zijn gelegd om de liefde die ze deelden duidelijk te tonen.

Archeologen ontdekten het graf in juni 2020 tijdens opgravingen op een begraafplaats in de stad Datong in de noordelijke provincie Shaanxi. Die begraafplaats was bloot komen te liggen tijdens graafwerken voor de bouw van huizen en ze bleek meer dan 600 graven te bevatten van de Xianbei, een oude nomadische groep in het noorden van China die zich geassimileerd had aan de Chinese Han-cultuur.

De graven stammen uit de tijd van de Noordelijke Wei dynastie, een dynastie die gesticht werd door een Xianbei-clan en die heerste over het noorden van China van 386 tot 534 n.C.

Gedacht wordt dat de overblijfselen van het koppel de eerste in hun soort zijn die in China ontdekt zijn.

De gezamenlijke begrafenis op zich is niet uniek, zei Qiang Wang, een paleontoloog en professor aan de Texas A&M University en een van de auteurs van de studie. De begraafplaats in Datong bevatte nog minstens 2 andere gezamenlijke begrafenissen, maar daar liggen de skeletten niet begraven in een innige omhelzing en dragen de vrouwen geen ringen.

Deze twee bijna volledige skeletten die elkaar omhelzen zijn een "opmerkelijke ontdekking" omdat ze ons een zeldzame blik bieden op de culturele opvattingen in China gedurende deze periode, zei Wang.

"Ze weerspiegelen de gedachten van de mensen over de dood, de onverschrokken zoektocht naar de liefde en het geloof in een hiernamaals", zei Wang.

Wang, die professor is aan het tandheelkundig college van de Texas A&M University, spitst zijn onderzoeken normaal toe op craniofaciale skeletten, de beenderen van de schedel en het gezicht. Nadat de onderzoekers de skeletten hadden ontdekt in de begraafplaats van Datong, vroeg iemand waar Wang al vaak mee had samengewerkt, hem om zijn beoordeling van de vondst.

Toen hij de foto's kreeg van de begrafenis, "was dat erg shockerend om te zien", zei hij. "Dat is waarom het belang hiervan me duidelijk werd. Je kunt zij aan zij begrafenissen vinden, of twee verschillende doodskisten in een grafkamer, maar dit is een liefhebbende omhelzing, wat betekent dat ze daar door iemand zo geplaatst zijn kort na hun dood. Dit is niet enkel een duidelijke uitdrukking van liefde, maar het toont ook aan dat er steun was van de gemeenschap."