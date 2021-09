56 verwaarloosde kippen en konijnen in beslag genomen in Balen

De eigenaar van de verwaarloosde dieren kreeg al meerdere keren de dienst Dierenwelzijn over de vloer. “De Vlaamse inspectiedienst Dierenwelzijn heeft de verwaarloosde dieren in Balen ontdekt. Voor ons is de eigenaar van de dieren geen onbekende. In het verleden zijn we al eens opgeroepen geweest op dezelfde locatie. Dierenwelzijn heeft ons verwittigd en gevraagd om de inbeslaggenomen dieren te komen evacueren”, vertelt Rudi Oyen van het Vogel- en zoogdierenopvangcentrum.