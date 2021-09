14 transmigranten opgepakt op treinen in Veurne en Koksijde

Afgelopen nacht werden in totaal 14 transmigranten aangehouden, die op weg waren naar de industriezone van Veurne. Dat gebeurde tijdens een gecoördineerde actie van politiezone Spoorkin, bij Veurne, samen met de spoorweg- en federale politie en de Dienst Vreemdelingenzaken. "Wij worden in de industriezone van Veurne vaak geconfronteerd met transmigratnten, die in vrachtwagens klimmen", legt commissaris Toon Fonteyne van politiezone Spoorkin uit. "Ondertussen zijn we te weten gekomen dat ze daar vaak per trein naartoe gaan."

Specifiek gaat het om 12 Afghanen, die vanuit Adinkerke kwamen en 2 Eritrese transmigranten, die vanuit het binnenland kwamen. "We hebben liever dat we de mensen op voorhand kunnen aanhouden, voor ze zichzelf in gevaar brengen, dan dat we ze nadien uit die vrachtwagens moeten halen, met alle risico's van dien", gaat Fonteyne verder.