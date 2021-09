Amerikaanse Buitenlandminister Blinken verdedigt terugtrekking Afghanistan

Tijdens een hoorzitting in het Congres werd Blinken door parlementariërs ondervraagd over de terugtrekking van de troepen uit Afghanistan. De taliban wisten vorige maand in korte tijd de macht te grijpen in het land, waarna zo'n 124.000 mensen moesten worden geëvacueerd, onder wie veel Amerikanen.



Meerdere Republikeinse politici riepen Blinken tijdens de vijf uur durende sessie op om af te treden. “Dit was gewoon een ramp van epische proporties.” Zei republikein Michael McCaul.