Hoe moet het nu verder na al die wolvenaanvallen? Natuur en Bos: "Preventie blijft de sleutel"

"Ik begrijp uiteraard dat mensen bijzonder bezorgd zijn", is het antwoord van Dries Gorissen, directeur bij het Agentschap Natuur en Bos, op bovenstaande commentaar. "Wanneer een wolf bij een particulier slachtoffers maakt, heeft dat natuurlijk impact. Toch wil ik een kanttekening maken: een wolf is er maar één keer in geslaagd om een omheining te overbruggen die "wolfproof" is gemaakt. Dat ging om een omheining van 100 hectare, midden in natuurgebied", verduidelijkt hij.

"Bij de overige aanvallen gaat het eigenlijk enkel over omheiningen die nog niet helemaal of gewoon niet beveiligd zijn voor wolven. Preventie is de sleutel, en de wolf moet leren dat het zulke weides niet in kan. Een wolf maakt van nature geen onderscheid tussen een schaap of een everzwijn. We moeten er dus voor zorgen dat enkel wilde prooien een optie zijn."