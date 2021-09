Apothekers kunnen nagaan of je ingeënt bent tegen corona: "Proberen laatste twijfelaars over de streep te trekken"

Apothekers hebben daarvoor de toegang gekregen tot een specifieke databank van de overheid, waarin ze kunnen zien of iemand gevaccineerd tegen het coronavirus. De federale overheid heeft ervoor gezorgd dat zowel huisartsen als apothekers die databank kunnen consulteren. "De redenen zijn evident: een apotheker is laagdrempelig, je wandelt daar heel makkelijk binnen. We bereiken ook mensen die minder of niet naar een huisarts gaan."