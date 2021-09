Arboretum Kalmthout krijgt traditionele Sloveense bijenkast cadeau van ambassadeur

We beginnen bij het begin. Het Arboretum van Kalmthout heeft al jarenlang een hele nauwe band met Slovenië. Die is gestart in 1954 toen de Sloveense Jelena Kovacic naar België kwam en huwde met Robert De Belder. Samen hebben zij het Arboretum uitgebouwd tot de tuin die we nu kennen. "We krijgen hier in Kalmthout ook regelmatig studenten en tuinarchitecten uit Slovenië over de vloer die hier stage komen doen", vertelt Bram Rammeloo van het Arboretum. De aanleiding van het bezoek van de ambassadeur is de 30-jarige onafhankelijkheid van de republiek Slovenië.



(Beluister hier het gesprek en lees hieronder verder.)