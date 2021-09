Arendonk en Ravels steunen plannen voor groot nationaal park in de Kempen voorlopig niet

Gisterenmiddag raakte al bekend dat de gemeente Ravels voorlopig niet meegaat in de plannen voor een groot nationaal park in de Kempen. Enkele uren later besliste ook Arendonk om de conceptnota niet te ondertekenen. Volgens beide gemeenten wordt er in de plannen te weinig rekening gehouden met de landbouwers die in het gebied wonen en werken. De gemeente Arendonk zegt wel gesprekken te willen met zowel natuurverenigingen als boeren en landgoedeigenaars maar een concrete datum is er nog niet.