Vandaal vernielt standbeeld "Knuffel" opnieuw in Zelzate

Kunstenaar William Temmerman was nog maar net klaar met de herstelling van het standbeeld "Knuffel" of vandalen sloegen alweer toe. Het beeld kreeg een plaats op de "troostplek" van de vrouwenbeweging Ferm, in het gemeentepark van Zelzate. “Het beeld staat symbool voor elkaar steun bieden en rouwen in coronatijden”, vertelt Delphine Fuchs van Ferm.

Hieronder het beeld toen het niet gevandaliseerd was.