BEKIJK: Hulpdiensten uit heel België verzamelen in Kiewit voor eerste Police Drone Day

Rond het gebruik van drones heerste in ons land al commotie, bijvoorbeeld toen de Limburgse politiezone Carma drones wilde inzetten om op oudejaarsavond te controleren of coronamaatregelen nageleefd werden. "We snijden vandaag alle topics aan, ook die van de privacykwesties", legt Hannes uit. "Voor ons is dat ook belangrijk, en als politiediensten houden wij ons uiteraard aan alle regels. De commotie vertrekt vaak vanuit het principe "onbekend is onbemind". Wanneer mensen een drone in de lucht zien hangen, denken sommigen al snel dat we bij hun in de tuin binnenkijken. Dat is uiteraard niet het geval. Het droneteam van LRH opereert enkel wanneer we een specifieke opdracht hebben, en voeren ook alleen die opdracht uit."