BEKIJK: "Messi-gekte" rond luchthaven van Oostende en spelershotel in Oostkamp

De voetbalsterren van de Franse topclub PSG zijn in ons land. Morgen is PSG de tegenstander van Club Brugge in de eerste wedstrijd van de Champions League. Van de luchthaven van Oostende rijdt de spelersbus naar het hotel Van Der Valk in Oostkamp. Nog voor het vliegtuig met de voetballers geland is, verzamelden zich al een handvol nieuwsgierigen in de hoop een blik op te vangen van Lionel Messi, Kylian Mbappé en de andere sterren.