Brusselse leerlingen sanitair en houtbewerking helpen in Pepinster: "De ideale praktijkles"

Drie leerlingen van de opleiding houtbewerking en drie leerlingen van de opleiding centrale verwarming trekken vandaag, samen met hun leerkrachten, naar Pepinster om scholen te helpen die zwaar getroffen werden door het noodweer in juli. Het wordt dus geen schooluitstap maar wel een praktijkles op locatie. Volgens leerkracht Johan Swijsen is dit de ideale leeromgeving.

De leerlingen en leerkrachten gaan helpen in twee basisscholen van Ecoles Libres de Pepinster die heel zwaar getroffen werden. Van één vestiging blijft zelfs niets meer over. In de andere schoolgebouwen stond het water meters hoog. De leerlingen gaan het probleem van klemmende houten deuren aanpakken en ze gaan ook een deel van het sanitair afbreken en vernieuwen.