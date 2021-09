Crowdfunding voor bewoners van  nieuwbouwappartementen met houtrot in Sint-Truiden

De vergadering verliep volgens de syndicus Pascal Pierco heel sereen en alle items werden besproken. "Een van de belangrijke items is dat we willen starten met een crowdfunding", begint Pierco. "We willen de raad van mede-eigendom het belissingsrecht geven. Zij kunnen best inschatten naar wie het geld gaat en waarvoor het gebruikt kan worden. Ik denk dan vooral aan juridische procedures of ondersteuning van mensen in moeilijkheden." De crowdfunding gaat zo wijd mogelijk verspreid worden, en Pierco mikt toch op een bedrag van 10.000 euro.