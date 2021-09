Jeneverfeesten in Hasselt gaan door zonder maximumcapaciteit, maar wel met Covid Safe Ticket

Na de bevrijdingsfeesten op ondermeer Rock Herk en Extrema Outdoor schudt ook Hasselt in oktober eindelijk het coronajuk van zich af. Al gaat de traditie wel door in een min of meer aangepaste vorm. “Samen met de politie en het stadsbestuur moeten we de nodige maatregelen nemen om het festijn veilig te laten doorgaan”, zegt organisator Jean-Pierre Swerts. ”We slaan de traktaties van het Borrelmanneke en het Borrelvrouwke over, net als de kelnerwedloop. De presentatie van de nieuwe museumjenever verhuist dit jaar naar de Covid Safe Zone in het Begijnhof.”