Duitsland compenseert bijna 250 homoseksuele mannen en vrouwen omdat ze vervolgd werden door oude wet

De Duitse regering heeft eind vorige maand een financiële compensatie uitgekeerd aan 249 mannen en vrouwen, die door deze omstreden homowet vervolgd werden. In 2017 werd er namelijk een rehabilitatiewet wet aangenomen, waardoor het mogelijk werd om ongeveer 860.000 euro uit te betalen aan de getroffen slachtoffers. Ook de veroordelingen werden teruggedraaid. Per veroordeling wordt zo’n 3.000 euro betaald en per jaar dat de slachtoffers vastzaten, krijgen ze 1500 euro extra.



Op dit moment zijn er nog 14 aanvragen in behandeling. Slachtoffers hebben tot 21 juli volgend jaar om een schadevergoeding aan te vragen.