Mobiele vaccinatiepost moet buitenlandse werkkrachten overtuigen: "We kunnen hen niet via een nieuwsbrief bereiken"

De vaccinatiecampagne loopt stilaan op zijn eind, maar eerstelijnszone Kempenland ging gisterenavond nog wel met een mobiele vaccinatiepost langs Merksplas. "Als we de kinderen jonger dan 12 jaar niet meerekenen, dan zitten we aan een vaccinatiegraad van bijna 93 procent. Dat is heel goed, maar met deze actie proberen we ook die andere mensen nog te overtuigen, die zich bedachten of nog niet de kans kregen om zich te laten vaccineren", verklaart burgemeester Frank Wilryckx (Open VLD).