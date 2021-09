Europese aardgasprijs was nooit zo hoog: wat betekent dat nu voor jouw energiefactuur? En is er beterschap in zicht?

Hoe dat komt? De wet van vraag en aanbod: waar in de coronapiek de bedrijven op een laag pitje draaiden en de energievraag dus laag was, is die economische activiteit de laatste maanden fors aangezwengeld. "We merken dat al sinds maart of april", zegt Kurt Hernot, adviseur Prijzen en Rekeningen bij de federale energieregulator CREG.