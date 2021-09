Ex-toplui Kansspelcommissie veroordeeld voor hacking tijdens interne machtsstrijd

Binnen de Kansspelcommissie was er al lange tijd een machtsstrijd aan de gang tussen directeur-generaal Peter Naessens en voorzitter Etienne Marique. Die laatste had in mei 2019 klacht ingediend tegen Naessens en zijn IT-directeur voor het stelen en verkopen van servers van de Kansspelcommissie. Dat dossier werd uiteindelijk geseponeerd, maar intussen had het CINT een onderzoek geopend. Daaruit bleek dat de IT-directeur de mailbox van voorzitter Etienne Marique had gehackt op vraag van de directeur-generaal. Het Brusselse parket dagvaardde daarop de twee toplui voor de correctionele rechtbank.