Fabriek van tandwielproducent VCST in Sint-Truiden draait weer op volle toeren

Ondertussen is er weer meer vraag naar auto's, en neemt ook de productie in Brustem weer toe. "Van de 91 mensen die ontslagen zijn, hebben we er een groot aantal weer opgebeld en opnieuw in dienst genomen", zegt Raf Del Cero van het ABVV. Intussen werden ook alle geplande werkloosheidsdagen geschrapt. "Als je alles samentelt, denk ik dat er uiteindelijk nog geen 10 mensen ontslagen zijn."