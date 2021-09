"Fietsen door de Heide" is populairste fietsbestemming in Vlaanderen

Daarbij was de fietsbeleving "Fietsen door de Heide" in het Nationaal Park Hoge Kempen overduidelijk het populairst. Het fietspad in de Mechelse Heide verbindt de fietsknooppunten 550 en 551 via een 300 m lange fietsbrug over de weg naar Zutendaal te Maasmechelen.

Gedeputeerde van Toerisme Igor Philtjens is opgetogen: "Wij hebben ook tellers langs het fietsroutenetwerk en sinds de opening van 4 juli fietsten al 113.000 mensen dit unieke traject en dat is heel succesvol." Philtjens is er dan ook van overtuigd dat het zinvol is om sommige ingrepen te doen in het landschap. "Zodat de bezoekers, de fietsers en de wandelaars, anders kijken naar de dingen en zo in nauw contact komen met onze prachtige natuur."