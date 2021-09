Frustratie troef over de vele schoolkinderen in quarantaine: "Draagvlak daarvoor smelt weg"

In Oost-Vlaanderen schreef een groep ouders daarom een open brief, waarin ze het "paradoxaal" noemen dat er overal versoepeld wordt, maar dat kinderen na een paar besmettingen weer het gelag moeten betalen. Zowel voor ouders als voor kinderen is dit niet werkbaar, zegt An Kokken uit Gent, die de brief mee schreef. De hele klas van haar zoontje zit in quarantaine, na twee besmettingen. "Die kinderen betalen nu de prijs van de vrijheid van volwassenen, die hun virussen op festivals gaan oppikken en dan hun kinderen aansteken. En de kinderen mogen thuisblijven."