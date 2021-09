Grote restauratie van eeuwenoud monument Stonehenge begonnen om scheuren en gaten te herstellen 

De eerste steiger werd vandaag tegen het monument geplaatst. Leuk detail: net voor het begin van de restauratie legde de 71-jarige Richard Woodman-Bailey een muntje onder één van de stenen. Woodman-Bailey is de zoon van de aannemer die in de jaren '50 de renovatiewerken leidde. Als achtjarige legde hij in 1958 ook al een muntje tussen één van de stenen. Dat mocht hij nu, 63 jaar later, opnieuw doen van de organisatoren, om zo de start van de werken in te luiden.