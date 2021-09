Een foutje van de buurman leidt tot onbewoonbaar verklaard huis: "Deze lijdensweg duurt al 5 jaar"

1 jaar: zo lang kon de jonge aannemer Anthony Delforce aan zijn rijhuis in Houthulst werken voor alles misliep. "Al 5 jaar lang heb ik geen steen kunnen verleggen in mijn eigen huis", zucht Anthony. "En dat terwijl ik wel elke maand alles flink afbetaal. Dat proces blijft maar aanslepen."

De bedoeling was er zijn eigen project van te maken: het huis in zijn vrije tijd helemaal opknappen en weer doorverkopen. Hij was ongeveer halfweg die renovatie toen de buur, eveneens een aannemer, op de plaats tussen de 2 huizen funderingswerken aan het uitvoeren was, om er een overkapping te plaatsen. De buur stortte beton in een 110 centimeter diepe sleuf en goot dat niet door een betonplaat. Daar ging het mis. Zowat de hele gevel van het huis van Anthony zakte in. Het begin van een 5 jaar durende lijdensweg.