Is er nog draagvlak voor de wolf? Wij gingen zelf eens polsen in Oudsbergen

De meningen over de wolf zijn verdeeld als we op straat inwoners aanspreken. Hoe korter we bij de plaats komen waar de wolf actief is, hoe groter de tegenstand. De voorstanders van de wolf zijn vooral gefocust op de natuur: "Het is jammer voor de mensen dat de wolf hun vee dood bijt, maar ik vind het geweldig dat de natuur zich aan het herstellen is en dat hier dieren komen die hier origineel zaten, dus voor mij mag hij zeker blijven."

Iets verderop zegt een vrouw ook dat de wolf mag blijven: "Ik vind het wel erg, maar de mensen moeten een omheining zetten. Een wolf is een wolf hé, het is een wild dier." Een andere inwoners heeft zelf kippen: "Vorig jaar waren ze opeens weg en ze waren helemaal verscheurd. Ik heb de omheining hoger gemaakt en heb niets meer meegemaakt."