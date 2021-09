Jaarmarkten Sint-Pieters-Leeuw kunnen weer

"Voor de grootste jaarmarkt waar 20.000 bezoekers naartoe komen, wel niet allemaal tegelijk, hebben we de twee maatregelen van het ministerieel besluit", zegt burgemeester Jan Desmeth (N-VA). "Je moet als bestuur eenrichtingsverkeer organiseren en je hebt geen keuze om al dan niet mondmaskerplicht in te voeren. Die is nu eenmaal verplicht."

Maar de gemeente heeft zelf ook een aantal voorzorgsmaatregelen genomen, gaat Desmeth verder: "We hebben enkele hele kleine aanpassingen gedaan. Zo gaan we geen muziek maken omdat mensen dan langer bij mekaar blijven staan. Dat is het enige dat wegvalt. Verder gaan we ook de auto's weghalen om op de drukste plaatsen wat ruimte te creëren."